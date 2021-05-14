إسلام جمال عن شخصيته بـ«الاختيار 2»: «هارون كان صاحب قرار ومخطط»

قال الفنان إسلام جمال، مجسد شخصية العنصر الإرهابي «هارون» بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار2»، إن تلك الشخصية لا يمكن أن نضع لها أي تبريرات لأفعالها الإرهابية، حيث لم يكن الشاب مجبر على هذا الطريق أو كان ضحية لبعض العناصر التي جندته في هذا الطريق، موضحا أن هذه الشخصية كانت صاحبة قرار ومخططة للأفعال الإرهابية التي قامت بها، مؤكدا: «مكنش شخص اتضحك عليه، ده كان صاحب قرار ومخطط للعمليات الإرهابية».

وأضاف «جمال»، خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة extra news، أن هذا العنصر الإرهابي كان يملك خطة دائما، ويعرف ماذا سيفعل بكل خطوة من خطواته ومتى سيفعل، مشيرا إلى أن ذلك اتضح للجمهور بالأخص في المشهد الذي أبلغ زملائه من العناصر الإرهابية، أنه يعرف متى بالتحديد سيستطيع التحدث مع الضابط الخائن «عويس»، ليشركه في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك.

وأوضح أن تجسيد الشخصيات الحقيقية، يكون أصعب بعض الشيء على الممثل من تجسيد شخصيات خيالية من إبداعات المؤلفين، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة يتطلب الأمر دراسة كبيرة على مستوى تلك الشخصية، والاطلاع على أكثر من مرجع، مشيدا هنا بمؤلف العمل هاني سرحان، وكاشفا أنه أمده هو وباقي أبطال العمل بخلفيات معلوماتية كثيرة عن تفاصيل كل شخصية جسدت بالمسلسل.

وشارك رامي جمال في الموسم الرمضاني المنقضي ببطولة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار2»، إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري وأحمد رفعت وأحمد حلاوة والفنان الراحل هادي الجيار، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل كان من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

كما شارك كذلك في بطولة مسلسل «كوفيد 25»، من تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة الفنانين يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد ومحمد عادل وإيناس كامل.