بعد توزيعه على مرضى العزل بالمنوفية.. تحذير من خطورة الكعك على مصابي كورونا

بعد جولة محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أمس في مستشفى عزل الباجور لتقديم التهنئة للمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتوزيعه كعك العيد على مصابي كورونا، حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من إكثار المواطنين المصابين بفيروس كورونا من مختلف المراحل العمرية من تناول الكعك، أو المواطنين الذين يشعرون بأعراض مرض فيروس كورونا.

وشددة أنور لـ«الوطن»، على أن تناول الكحك بكثرة يؤثر سلبا على صحة المواطن، ويؤدي إلى حدوث أضرار وزيادة أعراض المرض، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال الرغبة في التناول.

كثرة الحلويات تؤثر على فعالية الأدوية

وأضافت، أنه يجب على المواطنين تجنب تناول السكريات والأملاح لجميع المواطنين الأصحاء أو المرضى، وذلك تجنبا لحدوث أي إضرابات أو أضرار بالجسم، وتجنب الأمراض المختلفة الناتجة عن أكل الحلويات بكثرة، لافتة إلى أن الحلويات بكثرة تؤدي إلى زيادة نسب الزيوت والدهون بالجسم، ما يؤثر على فعالية الأدوية وتفاعلها في الجسم، خاصة للمرضى المصابين بكورونا، أو المواطنين المصابين بأمراض مزمنة كالسكر والضغط.

مناشدة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت عضو العليا للفيروسات، بضرورة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالمرض، مع التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض المرض.

وتابعت بأن الفترة الحالية، تشهد زيادة في إعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن السبب يرجع إلى تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والعزومات والخروجات، وكذلك عدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، متوقعة بدء الانخفاض في الإصابات بنهاية شهر مايو الجاري.