الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة احتراما للعيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل وحركة حماس، إلى وقف إطلاق النار، احترامًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقال أنطونيو: «احترامًا لروح العيد، أناشد بوقف التصعيد الفوري، ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، لقد مات عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء، وهذا الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة التطرف والراديكالية في المنطقة بأسرها».

وكان عدد الشهداء الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ الاثنين الماضي، ارتفع إلى 109 شهداء بينهم 28 طفلا، و15 سيدة.

وأفادت وسائل إعلام، بتكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على غزة، بشكل غير مسبوق، وسط أنباء متضاربة عن بداية التوغل إلى غزة، أو الاستعداد فقط للتوغل، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأين منفصلين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه جرى إطلاق نحو 100 صاروخ في الدقائق الأخيرة نحو غوش دان وبئر السبع والجنوب، وسقوط جريحين بإصابة مباشرة في منطقة كريات غات، في قصف من قطاع غزة على تل أبيب وعدد من الأهداف في وسط جنوب إسرائيل.

واعترضت القبة الحديدية عدة قذائف فوق تل أبيب وسط البلاد، حسبما ذكر موقع i24 الإسرائيلي، وسقط صاروخ فلسطيني بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة الإسرائيلية، بينما عادت صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب الإسرائيلية ومناطق أخرى، لدى انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ البعيدة من غزة التي ارتفع فيها عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100.