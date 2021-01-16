الأمين العام للأمم المتحدة يدين مقتل أحد حفظة السلام المصريين في مالي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أمس، بالقرب من تيساليت في منطقة كيدال، ما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام المصريين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأعرب الأمين العام فى بيان له، اليوم السبت، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، وكذلك إلى مصر شعبًا وحكومة، وتمنى الشفاء العاجل والكامل لمصابي حفظ السلام.

وأضاف، أن الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب، ولن تدخر الأمم المتحدة جهدا في دعم السلطات في مالي لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم الشنيع وتقديمهم للعدالة على الفور.

وأكد الأمين العام من جديد، تضامن الأمم المتحدة مع مالي، شعبًا وحكومة.