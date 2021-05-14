تشييع جثمان الشاب المنتحر أسفل عجلات القطار حزنا على وفاة والدته بقنا

شيع المئات من أهالي مدينة فرشوط، منذ قليل، جثمان الشاب المنتحر أسفل عجلات قطار الصعيد، حزنا على وفاة والدته بفيروس كورونا.

وفي موكب مهيب يتقدم سيارة نقل الموتى بداخلها جثمان الشاب المنتحر، خرج من أمام مشرحة مستشفى نجع حمادي، انتهى في مقابر العائلة في جبل فرشوط، ودفن جثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان جرى تسليم جثمان الشاب لذويه من عائلة السنبسي، في مدينة فرشوط، من مشرحة مستشفى نجع حمادي بقرية بهجورة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع عمرو أحمد فخري، 21 عاما، إثر حادث قطار بمحطة قطار فرشوط.

وتبين من تحريات المباحث، أن الشاب انتحر حزنا على فراق والدته، التي توفيت بفيروس كورونا، وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت جثته التي تحولت إلى أشلاء، ونقلت إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

حالة من الحزن بين أهالي مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، على انتحار أحد أبنائهم، على خلفية حزنه على وفاة أمه متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا منذ يومين.

وعبر الأهالي، عن حزنهم، منهم معتز الفرشوطي، صديق الشاب المنتحر، مؤكدا أن «عمرو»، كان شهما وطيبا، وكان من أخير الشباب، والجميع يحبه في فرشوط، لذلك تجد الغالبية حزينة عليه.

وليلة العيد كتب الشاب على صفحته على «فيس بوك» في رثاء أمه «ربنا يرحمك يا حتة من روحي وقلبي، كنتي كل حاجة ليا في الدنيا.. أقسم بالله كنت عايش عشانك أنت بس، والله كسرتيني.. عيدك في الجنة بإذن الله».