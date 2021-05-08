تغريم 22 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة وفض سرادق عزاء بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لمنع تفشي فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق حملة مكبرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لمتابعة تنفيذ وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، وإعادة الانضباط للشارع ورفع كافه الاشغالات المخالفه بالشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأسفرت الحمله عن التحفظ على 51 حاله إشغال من الشوارع الرئيسية، ومصادرة 15 شيشة من مقهى مخالف بطريق شرويدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه، فضلًا عن تغريم 17 مواطنًا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بانشاص الرمل، بفض سرادق عزاء بقرية سلمنت بنطاق الوحدة المحلية، وتم تفريق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ومركز الشرطة حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية والمقاهي، ما أسفر عن تحرير 5 محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم تسليمهم إلى مركز شرطة الحسينية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من مصادرة 8 شيش وغلق ملعب ومصادرة 7 كراسي من كافتيريا بقرية البلاشون، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.