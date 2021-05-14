أكبر حادث في تاريخ «آيلاند».. إطلاق نار في أمريكا ووقوع إصابات

أصيب 9 أشخاص، في إطلاق نار وقع مساء أمس الخميس، في عاصمة ولاية رود آيلاند الأمريكية، واعتبرت الشرطة بالولاية، أنه أكبر حادث إطلاق نار وقع في تاريخ المدينة.

وقال هيو كليمنتس قائد شرطة مدينة بروفيدنس، إن ثلاثة أشخاص من أصل 9، كانت أصاباتهم خطيرة في إطلاق النار الذي وقع قبل السابعة مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف أنه جرى استخدام عدة بنادق، وأن الأمر ينطوي على نزاع مستمر بين مجموعات معروفة للسلطات، لافتًا إلى أن الحادث بدأ بإطلاق نار من سيارة استهدف منزلًا، ثم رد أحد الأشخاص أوعدد من الأشخاص داخل المنزل بإطلاق النار أيضًا.

وقال شهود عيان في مكان الحادث، إن عدة أعيرة نارية أطلقت خارج منزل فيما لم يتم إجراء أي اعتقالات، وقال كليمنتس أن التحقيق في مراحله الأولى، إذ يعمل المحققون في المستشفيات على مقابلة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا.