«قطعة سحرية بـ20 جنيها».. وداعا للشخير أثناء النوم نهائيا

لم يتحمل البعض سماع «شخير» شريك حياته، وتتحول ساعات الليل إلى كابوس متكرر يوميا، وقد ينهي الكثير منهم، حياته الزوجية إثر هذه المعاناة.

وابتكرت جهات طبية «قطعة بلاستيكية»، تعتبر سحرية بمعنى الكلمة، كونها تمنع تماما «الشخير»، الذي يعاني منه كثيرين، إذ من الممكن، استعمال هذه القطعة الرخيصة التي لا يتعدى سعرها 20 جنيها، وتستطيع شرائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبحت «المنقذ» للعلاقات الزوجية، واستمرار الحياة بهدوء شديد.

وأشار موقع «indian express»، إلى أن «الشخير» يعتبر الانزعاج رقم واحد في غرف النوم، الذي يعاني منه رجال ونساء، لافتا إلى أن بعض الدراسات، أثبتت أن الشخير يعاني منه رجل واحد من كل رجلين حول العالم، وسيدة واحدة من كل 4 سيدات.

وتابع: «تم رفض الشخير سابقا، باعتباره مجرد اضطراب مزعج للسلام، وأصبح الشخير الآن، معروفا على أنه اضطراب خطير في النوع والصحة، وقد يهدد بحياة الإنسان».

وكشف الموقع، عن هذا المساعد الثوري الجديد، الذي يحسن على التنفس على الفور، وبالتالي يمكنه منع الشخير، في حين أن سعره رخيص جدا.

وأكدت الدراسات، أن عند حدوث الشخير، تحدث أصوات تنفس عالية في الممرات الهوائية العلوية أثناء النوم، كالشاحنة المارة، وهذا هو الصوت الذي ينام عليه كثير من الناس.

وأضاف: «تستند أسباب الشخير إلى الاختناقات التشريحية مثل تورم اللوزتين، أو الأورام الحميدة، أو الحاجز الأنفي المنحنى، أو اللهاة الطويلة بشكل مفرط، الرجال الذين يزيد اعمارهم عن 50 عاما، خاصة يعانون من الشخير يتأثر ما يصل إلى 60 إلى 80 في المئة في هذه الفئة العمرية».

وأكد التقرير، أنه بالفعل جرى استخدام مئات الآلاف من الناس، هذه العجائب الاختراع الصغير، الذي منع الشخير تماما.

وتابع: «يقوم هذا الاختراع بتوسعة فتحات الأنف بلطف لتقليل مقاومة الجهاز التنفسي في الأنف، بمعنى آخر، يمكن أن يتدفق الهواء بشكل أفضل إلى الرئتين عبر الأنف، بمجرد أن يسجل الجسم التنفس الأنفي، يعمل دون قيود مرة أخرى، فإنه يتحول دون وعي، إلى التنفس الأنفي، الأكثر صحة».

وأكد التقرير، أن هذا الجهاز الصغير يتحكم في الشخير عند النوم في دورة النوم العادية، حيث يجب أن تتضمن دورة النوم الطبيعية والصحية 25% على الأقل أثناء النوم العميق، وذلك عن طريق التحفيف من الشخير بشكل فعال، والتوقف عن إزعاج شريك حياتك في غرف النوم، وضمان راحة جسمك وتجديد نشاطه بشكل جيد.

وحول المزايا الخاصة بهذ الاختراع المبتكر، أكد الموقع أنه يساعد على التنفس بشكل أفضل، يساعد في الحد من الشخير ووقفه فورا، يساعد في تقليل جفاف الفم، خال من المخدرات، قابلة لإعادة الاستخدام، يخزن بسهولة، مريحة وخفيفة الوزن وآمنة.

وعن أسعاره في مصر، رصدت «الوطن» بعض الصفحات الطبية، وصفحات التواصل الاجتماعي، الذي تؤكد فيه أن سعر القطعة 20 جنيها، لا سيما أن هناك جهات طبية عديدة، تشحن هذا المنتج إلى البيت مباشرة، عبر الطلبات من على المواقع الخاصة بهم.