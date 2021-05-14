أسعار وجبات البيوت النوبية بأسوان.. وجهة الأهالي في عيد الفطر

تسابق العشرات من أبناء محافظة أسوان للذهاب للقرى والجزر النوبية في مدينة أسوان، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك كبديل للحدائق والمتنزهات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ومن أهم الأماكن النوبية التي يتوجه إليها الأهالي، قرية غرب سهيل وجزيرة سهيل وجزيرة هيسا وتنقار، حيث يستمتع المواطنون بجو القرى النوبية المطلة على ضفاف نهر النيل.

وتقدم البيوت النوبية، التي تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خدمات متنوعة للزوار، وتشمل مأكولات ومشروبات وفقرات غنائية وترفيهية متعددة.

أسعار وجبات البيوت النوبية

وتتقارب أسعار الوجبات داخل البيوت النوبية من بعضها، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر وجبة تشمل ربع فرخة شوربة وخضار وسلطات وأرز ومياه معدنية 125 جنيها، كما تسجل وجبة فراخ بانيه ومكرونة بالصوص أو بطاطس وشوربة وخضار وسلطات وأرز ومياه معدنية ذات السعر.

وتختلف بعض الأسعار باختلاف حجم الوجبة، حيث يبلغ سعر وجبة نص فراخ مشوية على الفحم وشوربة وخضار وسلطات وأرز ومياه معدنية 150 جنيها، أما سعر وجبة لحم استيك وشوربة وسلطة طحينة وأرز ومياه معدنية 200 جنيه.

في حين يبلغ سعر وجبة ربع فراخ مع الكفتة أو وجبة حمام أو وجبة فرخة محشية مع السلطات والخضار والأرز، بـ150 جنيها، أما وجبة ميكس جريل بـ200 جنيه.

كيف يقضي أهالي أسوان يومهم في البيت النوبي؟

وعقب وصول الزوار للبيوت النوبية، يستمتعون بمشاهدة التماسيح وتناول الشاي بالنعناع أو المشروبات الأسوانية كالدوم والكركدية، وبعدها بساعات وتحديدا بعد الظهيرة يتناولون وجبات الغذاء التي تكون مسبقة الحجز، وتشمل أنواعا مختلفة من اللحوم والدجاج وبينها طواجن الخضار الأسواني والنوبي المميزة.

أغاني نوبية وتراثية وصوت محمد منير

ومع الخدمات السابقة، تقدم بعض البيوت النوبية فقرات غنائية للتراث النوبي، حيث يصطحب أحد الفنانين النوبيين فرقته الموسيقية ويغني بعض الأغاني التراثية النوبية والفلكلور النوبي، بينما يفضل زوار آخرين تشغيل الأغاني المميزة للفنان ابن النوبة وأسوان محمد منير.