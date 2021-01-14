شركات السياحة بأسوان: الإنسان ملعبش في طبيعة غرب سهيل وجمالها لا يقاوم

قال خيري محمد علي رئيس شركات السياحة بأسوان، إنّ غرب سهيل تطورت تطورًا كبيرًا في آخر 20 عامًا على مستوى المباني والمنشآت، كما زادت أعداد البيوت وإقبال السائحين عليها، إضافة إلى الحفاظ على الطبيعة والموروثات والتقاليد بين الأهالي، مضيفًا: «الإنسان ملعبش في الطبيعة اللي ربنا خلقها زي نهر النيل والشوارع وألوان البيوت، وحافظوا على ثقافتهم ومتغيرتش لحد النهارده».

طبيعة غرب سهيل.. جمال لا يقاوم

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon!، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: «من يذهب إلى غرب سهيل سيستمتع بالنيل، وهناك وادي الجمال، ويمكن أيضًا تناول الشاي النوبي ومشاهدة الفرق النوبية وشراء الكثير من المشغولات النوبية الرائعة».

كيفية التعامل مع التماسيح

وتابع أنّ المنطقة تتميز بكثرة تماسيحها، حيث يتم اصطيادها من البحيرات وهي صغيرة ثم تُربى في أحواض، بعدها تحصل عليها وزارة البيئة، ولا يغير الناس في طبيعتها مثل الرمال الصفراء والنيل والشجر: «طبيعة ربنا موجودة زي ما هي ومحدش لعب فيها ولا غيرها، ونظام البيت هناك يصلح للشتاء والصيف، والبيوت الموجودة».

كل الجنسيات تزور غرب سهيل

وأردف: «أي جنسية بتيجي أسوان بتروح غرب سهيل، الأعداد هنا بتبقى كبيرة، من أمريكا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، لأن غرب سهيل بقت جزء من برنامج زيارة أسوان، ده غير المصريين».

أكثر من طريقة للانتقال.. أفضلها اللانشات

وأشار إلى وجود أكثر من طريقة للانتقال في غرب سهيل، مثل اللانشات والعربات، ومن الأفضل استخدام اللانشات ليمر الزائر بالمحميات الطبيعية، إضافة إلى الجزر، وهي مناطق تعبر عن الطبيعة الجميلة، إضافة إلى وجود الطيور والشجر.