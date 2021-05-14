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محمود مسلم

وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ 11 ألف يتيم

كتب:

الوطن
11:47 ص | الجمعة 14 مايو 2021
وزيرة التضامن خلال الاحتفال

وزيرة التضامن خلال الاحتفال

في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هدايا وعيديات لـ 11 ألف شخص في دور الأيتام على مستوى الجمهورية.

وقام فريق من المتطوعين بالتواصل مع الدور  بهدف قضاء العيد مع الأبناء، وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

وقامت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء، ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار  من خلال غرفة عمليات خاصة. 

كما قامت  مبادرة "بينا" بتنفيذ ورشة عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب، وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.

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