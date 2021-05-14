«نصاب».. محمود الخيامي يعيد ماجد المهندس للأغنية المصرية

أعاد الملحن محمود الخيامي، الفنان العراقي ماجد المهندس، للأغنية المصرية من جديد، بعد فترة غياب دامت لسنوات، من خلال أغنيتهما الجديدة «نصاب» التي طرحت ضمن أغنيات ألبوم ماجد المهندس، الجديد، «واحش الدنيا»، الذي طرحته منذ ساعات، شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات».

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وتوزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف فائق حسن.

وتقول كلمات الأغنية

انته اللي قلبك صاب

وانا اللي قلبي تصاب

مكنتش اعرف ان فيه

في الحب ناس قلبها نصاب

لدرجة اني ولاحسيت

ولا تخيلت ولا شكيت

واستوليت على كل مشاعري

عادي فكل هدوء اعصاب

وياريت ماسمعت لما ناديت

ولاقلبي قال حبيت

ولايوم فتحلك باب

وانا ليه اتعب في حبك ليه

وارضى بعذابك ليه

لو حتى احلى عذاب

كل اما أقولك هات

بتجيب حاجات في حاجات

مخدش حاجة ده مش حب لا

كده بنلاعبني تلات ورقات

ماشفت زيك قلب حويط

ولاشفت زيي قلب بسيط

ده انا لو قلمي يوصف المي

حكتب فيك ولا الف كتاب

ألبوم ماجد المهندس الجديد يتضمن 15 أغنية، وهي واحش الدنيا، والفاتنة، ولا تترك القلب، ونصاب، وشكرا، ويهزك الشوق، وهتان، وودعت روحي، وكيفك، ومو ضروري، وعرش بلقيس، واوقعلك عقد، واهيامه، وكيف المسا، وغيرك في لا.

ويتضمن ألبوم ماجد، أغنيات باللهجات المصرية والخليجية واللهجة البيضاء، واستغرق العمل على الألبوم نحو عام ونصف العام.

يذكر أن ماجد المهندس، أحيا في التاسعة من مساء أمس، حفلاً «أون لاين» برعاية الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع «روتانا» و«MBC» في أولى حفلات العيد تحت شعار «معيّدين معاكم».