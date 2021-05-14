جيش الاحتلال: 160 طائرة حربية هاجمت أكثر من 150 هدفا في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه وخلال ساعات الليلة الماضية شنّ نحو 160 طائرة حربية هجوما على أكثر من 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي المقابل هاجمت قوات مشاة ومدفعية ومدرعات التي انتشرت على طول الحدود، القطاع من خلال مئات قذائف المدفعية وعشرات قذائف دبابات.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّ الغارات جاءت بهدف توجيه ضربة قوية للأنفاق التحت أرضية التابعة لحماس، حيث جرى تدمير كيلومترات عديدة من الأنفاق.

وأدى القصف إلى نزوح العشرات بعد تدمير عشرات المنازل من قبل قوات الاحتلال.