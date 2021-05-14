طريقة إصدار الودائع والشعادات من «الأهلي نت» وخطوات الاشتراك بالخدمة

يقدم البنك الأهلي المصري عدد من الخدمات المختلفة للعملاء، بين الحسابات وشهادات الإدخال والودائع والقروض المختلفة للتمويل العقاري وقرض السيارة والقرض الشخصي، وفي إطار التوجه السائد لإتمام كل الخدمات إلكترونيًا يقدم البنك طريقة إصدار الشهادات والودائع من «الأهلي نت»، وذلك على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي من هنــــــا.

اختيار أيقونة «الأهلي نت».

الضغط على خانة الودائع/ الشهادات/ الأوعية من القائمة الرئيسية بالأعلى.

الضغط على خانة إصدار الودائع والشهادات والأوعية يمين الشاشة.

اختيار المنتج وحساب الإصدار.

تحديد مبلغ الشهادة أو الوديعة أوالوعاء.

تحديد مدة الشهادة أو الوديعة.

إضافة تفاصيل الاستحقاق التي تشمل تعليمات الاستحقاق، وونوع الصرف وحساب الإضافة.

الضغط على خانة الموافقة على الشروط والأحكام وتفاصيل الرسوم.

الضغط على خانة تنفيذ.

ثم بعد ذلك تظهر شاشة تأكيد عملية الإصدار، عليك مراجعة البيانات ثم اضغط على تأكيد.

خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي نت من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي

وحدد البنك خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي نت على النحو التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي من هنــــــــا.

أدخل رقمك القومي ورقم هاتفك المحمول ويجب أن يكون مطابقا للرقم المسجل لدى البنك.

يتحقق النظام من البيانات وبعدها يرسل رمز التحقق على هاتفك المحمول.

أدخل رمز التحقق وسيتأكد النظام من صحة الكود.

أدخل بريدك الإلكتروني.

سيتم تسجيل طلبك على النظام على أن يتم تنفيذ الطلب بحد أقصى يومين عمل علمًا بأنّه سيتم إرسال كود المرور الخاص بخدمة الأهلي نت على هاتفك المحمول وسيتم إرسال كود المستخدم على بريدك الإلكتروني.

ويمكن من خلال خدمة الأهلي نت شراء شهادات الاستثمار، أو استرداد شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، وتحويل الأموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك.

كما يمكن من خلال الأهلي نت التحويل من حسابك إلى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، ومراجعة فورية لأنواع الحسابات.