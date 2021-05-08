«البنك الأهلي» يتعاون مع «الريف المصري» لدعم المستفيدين من مشروع الـ1.5 مليون فدان

وقّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى العديد من المناطق، ومنها «المغرة، غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الفرافرة القديمة، منطقة آبار توشكى، الطور، وغيرها».

حضر التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، واللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

وقال هشام عكاشة إن البروتوكول يأتى انعكاساً لاهتمام البنك الأهلى المصرى بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة النشاط الزراعى، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل الأطراف، يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لأصحاب الأراضى الزراعية المستفيدين من المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، فى كافة مجالات تمويل النشاط الزراعى، مثل تنفيذ شبكات الرى الحديث أو الميكنة الزراعية، وكذا تمويل العملية الزراعية نفسها، وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتوافر فيها شروط الاستفادة منها أو أى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.

ومن جانبه أكد يحيى أبوالفتوح أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات، حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعى من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة المخصصة لطبيعة هذا النشاط والتى تلبى احتياجات المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة به.

وقال عمرو عبدالوهاب إن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعى، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية، وبشكل خاص مشروعات التوسع فى الرقعة الزراعية من خلال توفير الخدمات الفنية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها، وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن الشركة بصدد إضافة عدد من الأراضى الجديدة المقترح ضمها إلى شركة «تنمية الريف المصرى الجديد» فى عدد من المناطق، من بينها أراضى جنوب قوتة، ووادى الأسيوطى، ومنطقة غرب الأقصر، ووادى الصعايدة، ومنطقة غرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وغرب مفلوط، والقوصية.

وقال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الزراعية بما ينعكس على معدلات النمو فى محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التى حققت معدل نمو بلغ نحو 33% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة بها بلغ نحو 14.6 مليار جنيه لعدد 34 ألف مشروع.

وأكد «عافية» أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 96.3 مليار جنيه لنحو 89 ألف مشروع، بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف الذى له تأثير مباشر على المواطن المصرى من خلال توفير فرص عمل تستوعب مختلف الأنشطة الاقتصادية.