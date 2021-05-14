«الجيزاوي» يتفقد مستشفى بنها الجامعي في ثاني أيام العيد

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، اطمأن خلالها على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وقدم التهنئة لهم احتفالا بالعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وكلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب، كما شملت الجولة تفقد المخزون الإستراتيجي للأكسجين، وبنك الدم، وتوافر جميع المستلزمات الطبية.

واستمع القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى آراء عدد من المرضى حول ما تقدمه لهم المستشفيات من علاج ورعاية صحية، حيث عبر المرضى عن رضاهم بالخدمة الطبية داخل المستشفى.

وأشاد «الجيزاوي» خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل وتقديم الخدمة الصحية وتواجد الأطباء والهيئة المعاونة وأطقم التمريض المكلفين بالعمل في الأقسام العلاجية المختلفة خلال فترة إجازة العيد.

وأكد أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية طوال احتفالات عيد الفطر المبارك، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار «الدخاخني» إلى تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الاجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى.