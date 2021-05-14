خطوات تحويل اشتراك عداد المياه من سكني لاقتصادي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستندات والإجراءات التي تنفذها إدارات الفروع التابعة عند تقديم المشترك بطلب لتحويل عقد اشتراك المياه من النظام المنزلي إلى الاقتصادي، حال تغيير النشاط المنزلي (وحدة سكنية) إلى منشأة.

المستندات المطلوبة لتحويل الاشتراك

- طلب يقدم لمدير الفرع المختص لتحويل نظام الاشتراك.

- البطاقة الضريبية للنشاط الجديد أو رخصة المباني حال الإنشاءات.

5 إجراءات مطلوبة لتحويل الاشتراك

- سداد أجور المعاينة.

- يتولى المشرف الفني عمل المعاينة وإحضار آخر قراءة بالعداد والتأكد من صلاحيته وسلامته.

- سداد الأجور المقررة لتغيير فئة المحاسبة من منزلي لاقتصادي.

- تصفية العداد حتى آخر قراءة طبقا للسعر المنزلي وسداد الفواتير المستحقة عن الاشتراك.

- تتم المحاسبة وفقا للنظام الاقتصادي وذلك في الشهر التالي لتغيير فئة المحاسبة ووفقا للاستهلاك الفعلي.

إرشادات لطالب الاشتراك والمشتركين

وترصد السطور التالية الإجراءات التي تقدمها شركة مياه الشرب في الإسكندرية للمشتركين ضمن خطة الشركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يلي:

- على طالب الاشتراك أن يمكن مندوبي الشركة من المعاينة والتنفيذ، وإذا تعذر ذلك بسبب غلق المكان أو عدم حضور المواطن لسداد قيمة المقايسة أو أي سبب آخر، يعتبر الطلب لاغيا بعد مضى شهرين من تاريخ سداد أجور المعاينة.

- على المشترك تمكين القارئ من قراءة العداد، وحال عدم تمكينه يحق للشركة رفع التوصيلة وفسخ العقد مع حفظ حقوق الشركة قبل المشترك.

- تقبل الشركة ممن يرغب توريد مبلغ كدفعة تحت حساب الاستهلاك يخصم منها قيمة الاستهلاك الشهري.

- سداد قيمة آخر فاتورة لا يعني سداد الفواتير السابقة.

- العداد يخصص لوحدة سكنية واحدة وكل مخالفة يتحملها صاحب الاشتراك.

- على المشترك التأكد من قراءة العداد بمعرفه القاري وأنّ القراءة بالفاتورة مطابقة للقراءة الفعلية منعا لتراكم القراءات.

- إذا كنت مشتركا لدى شركة المياه منذ فترة ولم يستخرج لك فواتير استهلاك عليك بإبلاغ الفرع المختص فورا لعمل اللازم تجاه ذلك.

- حال رفع عدادك لعدم السداد عليك بسرعة سداد المديونية المستحقة عليك قبل انقضاء فترة (30 يوما) من تاريخ رفع العداد، وحال تأخرك وطلبك للمياه مرة أخرى ستسدد المديونية والتعاقد بمقايسة جديدة للتوصيل.

- العميل او المنتفع مسؤول شخصيا عن سلامة العداد أو سلامة أختامه وأختام المحبس.