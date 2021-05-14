أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات يونيو 2021، مؤكدة بدء الصرف يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021.

موعد صرف معاشات يونيو 2021

وأضافت التأمينات، أنه جرى تحديد موعد صرف معاشات يونيو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش، والذين يصرفون معاشاتهم من البنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، من ماكينات الصراف الآلي وعن طريق خدمة فوري.

صرف معاشات يونيو.. الثلاثاء 1 يونيو

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، والتي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من الثلاثاء 1 يونيو 2021.

تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك

وأشارت هيئة التأمينات، إلى تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف معاشات يونيو 2021 استعدادًا لصرف معاشات شهر يونيو 2021 من ماكينات البنك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

ونفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارًا من يونيو 2021.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

من جهته، قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، إنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، ومن يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش يونيو 2021 من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

ولفت إلى أنه يتم صرف زيادة المعاشات 2021 التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادتها بنسبة 13%، خلال 46 يومًا من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.