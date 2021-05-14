إنشاء 3 جامعات تكنولوجية وتخصيص أراضٍ لإنشاء 6 أخرى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ القرار الجمهوري بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، تضمن الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية موزعة على مناطق الجمهورية، حيث استهدفت الوزارة من هذه الإجراءات إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني، وجرى بالفعل إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وتخصيص أراضٍ لإنشاء 6 جامعات جديدة.

وشملت الجامعات التي جرى إنشاؤها: القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف، وبدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

وتبلغ تكلفة المنشآت والتجهيزات بالثلاث جامعات نحو مليار جنيه، وتضم قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

والجامعات التكنولوجية التي جرى إنشاؤها والمعتمدة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، هي:

أولا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: تضم برامج تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكسنة والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول.

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. تضم برامج: الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، الميكاترونكس.

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برامج الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية: الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر)، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر،ة والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد، والجامعة التكنولوجية بسمنود.

وستقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم (الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر).

تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، والبكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، والأمور المتعلقة بالدراسة.