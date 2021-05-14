 أسواق الجملة بـ"العبور" و" أكتوبر" تستأنف العمل اليوم 

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن الأسواق تعمل 3 ورديات في اليوم؛ لتلبية احتياجات الأسواق، مؤكدًا توافر الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار النجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إلى انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة، فضلًا عن انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة المحافظات.

من جهته، شدد محسن الفيومى رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أهمية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقًا للمعدلات الطبيعية.

وتابع أن أسعار الخضر متراجعة وهناك إقبال ضعيف جدًا على الشراء، وارتفاع سعر الفاكهة التي نستعرضها في السطور التالية وجاءت كما يلي:

- الجوافة 10 جنيهات.

- الخوخ 15 جنيهًا.

- الكانتلوب 7 جنيهات.

- الفراولة من 7 لـ10 جنيهات.

كما نستعرض في السطور التالية أسعار الخضروات بالأسواق والتي جاءت كما يلي:

- الليمون 22 جنيهًا.

- الطماطم 2.5 جنيه.

- البصل 2.5 جنيه.

- البامية 15 جنيهُا.

- الكوسة 5 جنيهات.