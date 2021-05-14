ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية.. آخر قوائم معلنة

شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسب ارتفاعات تراوحت ما بين 20 لـ 40%.

أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية

وأرجع تجار ووكلاء بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج منها الكرتون والصاج والبلاستيك بالخارج، بالإضافة إلى أسعار الشحن وهو ما أدى إلى تقليل عمليات الاستيراد، ويقول «فتحى الطحاوى» نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية إن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية لم يتوقف على القطاع الخاص فقط بل ارتفعت فى قطاع الأعمال حيث قام القطاع برفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 7 إلى 10% وشركات القطاع الخاص بنحو 15%.

ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية زاد من تكاليف الزواج

وعن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية، أشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تكلفة جهاز العروسة من الأدوات المنزلية ارتفعت أكثر من 30% بشكل متتالى.

ولفت إلى أن سعر طقم البورسلين ارتفع بنسبة تراوحت بين 100 لـ200 جنيها، والسيراميك ما بين 75-100 جنيها، والملامين ما بين 50-100 جنيها، والزجاج ما بين 20-50 جنيها.

وأوضح «الطحاوي» أن نسبة التصنيع المحلى فى مصر لا تتعدى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، ما يعني استيراد الجزء الأكبر من تلك الاحتياجات من الخارج، الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.

وذكر «الطحاوي» أن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية المتتالي رشد من عمليات الشراء ونشط حالات لتهريب البضائع للسوق المصرية للهروب من الإجراءات في الرقابة على الصادرات والواردات، مطالبا بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار 43 لعام 2016 الخاص بالمصانع الموردة لمصر.

ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسبة 40%

ومن جهته، أكد «صلاح خليل» رئيس الغرفة بالأقصر ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسب متفاوتة لتصل إلى 40% بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والشحن وخاصة الصاج والكرتون، ومن أبرزها البوتاجازات والتليفزيونات والتكييفات.

وأوضح خليل، أن الأسعار ارتفعت بقيمة 600 جنيها في الشاشة 32 بوصة في قائمة الأجهزة الكهربائية، مشيرًا لارتفاع أسعار التكييفات والثلاجات والمكانس الكهربائية بقيم تتراوح من 100إلى 200 جنيها.

وقال إن المواطنين لايتقبلون الأسعار الجديدة وهناك ترقب وحذر بالأسواق، ويأتى ذلك بالرغم من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.

ونرصد أسعار بعض الأجهزة الكهربائية بالأسواق والقابلة للتغيير الفترة المقبلة.

ونستعرض بعض أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية:

ثلاجة مينى بار بـ3555 جنيها، ثلاجة ديجيتال سامسونج بنظام التبريد المزدوج سعة 454 لتر بسعر 15.749 جنيها.

ثلاجة فريش نوفروست ديجيتال 2 باب سعة 16 قدم، بسعر 8.300 جنيها.

ثلاجة فريش نوفروست 2 باب 14 قدم، بسعر 6.100 جنيها.

ثلاجة كريازي نوفروست 2 باب سعة 540 لتر، بسعر 9.500 جنيها.

ثلاجة كريازي نو فروست زمردة 2 باب 16 قدم، بسعر ب5.500 جنيها.

ثلاجة يونيون اير، باب واحد، سعة 11 لتر، بسعر 3.500 جنيها.

ثلاجة يونيون اير نوفروست ديجيتال، 2 باب، 6.666 جنيها.

مكواه بخار تورنيدو، 1800 وات، بسعر 385 جنيها.

مكواه بخار فيليبس، 2100 وات، بسعر 877.7 جنيها.

مكواة بخار باناسونيك، 1800 وات، بسعر 3.299 جنيها.

مروحة سقف يونيون اير بدون ريموت، بسعر 950 جنيها.

مروحة ستاند تورنيدو، بدون ريموت، 675 جنيها.

شفاط حمام توشيبا، 25 سم، بسعر 410 جنيها.

مروحة حائط تاتش الزنوكي، 20 بوصة، بسعر 682 جنيها.

مروحة سقف فريش رافال، 56 بوصة، بسعر 450 جنيها.

غسالة أطباق وايت بوينت، 10 فرد، بسعر 4.200 جنيه.

غسالة أطباق بيكو، 15 فرد، بسعر 8.500 جنيها.

شاشة تورنيدو 43 بوصه العاديه بسعر 4.449 جنيها.

شاشة تورنيدو 49 بوصه بسعر 6.449 جنيها.

شاشة سامسونج 55 بوصه بسعر 9.999 جنيها.

شاشه سامسونج 32 بوصه بسعر 3.399 جنيها.

شاشه سامسونج 43 بوصه بدقه 4K بسعر 6.799 جنيها.

بوتجاز يونيفرسال 5 شعلة ستانلس بالمروحة، بمقاس 60*90، يبلغ سعره 3900 جنيها.

بوتجاز يونيفرسال 5 شعلة، بمقاس 55*80 ستانلس، يبلغ سعره 3200 جنيها.

بوتجاز يونيفرسال 5 شعلة استانلس، بمقاس 60*80 بالمروحة، يبلغ سعره 3400 جنيها.

بوتجاز يونيفرسال 5 شعلة، به اشعال ذاتي، ومزود بشواية وغطاء زجاج كريستال، يبلغ سعره 4700 جنيها.

بوتجاز يونيفرسال 5 شعلة، بمقاس 60*90، مزود بتايمر ديجتال، يبلغ سعره 5800 جنيها.

بوتاجاز كريازى، عدد 5 شعلة، يبلغ سعره 7100 جنيها.