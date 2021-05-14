بالأرقام.. خسائر تصعيد إسرائيل في غزة: قدّرت بـ73 مليون دولار
250 غارة واعتداء إسرائيلية منها 160 غارة جوية
كتب:
محمد علي حسن
04:58 م | الجمعة 14 مايو 2021
غارة إسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني
قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم، إنّ القطاع شهد أكثر من 250 غارة واعتداء إسرائيليا، منها 160 غارة جوية بشكل متزامن شمال وشرق غزة.
وأوضح معروف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أنّ القصف الإسرائيلي تركز على شمال وشرق غزة، حيث اعترف الاحتلال بمشاركة 160 طائرة في العدوان وإلقاء أكثر من 500 قنبلة وصاروخ على المدنيين الآمنين في بيوتهم والشوارع والبني التحتية، ومنشآت اقتصادية.
ونوه بأنّ العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبني التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية المباشرة 73 مليون دولار، موضحا أنّ جيش الاحتلال قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل مجموعها لأكثر من 500 وحدة بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.
وأكد أنّ الاحتلال قصف أبراجا سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي وعددخها 32، وأضرار كلية لحقت بـ23 مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه 25 مليون دولار، إضافة إلى قصف 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة 10 ملايين دولار.
وأضاف أنّ 23 مدرسة تضررت بشكل بليغ وجزئي وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها، إضافة إلى قصف مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت 5 ملايين دولار.
وأشار إلى أنّ خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية وقصف أيضا شوارع وبني تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت 10 ملايين دولار، موضحا أنّ نحو 100 سيارة ووسيلة نقل خاصة تضررت بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت لمليوني دولار.
ولفت إلى تضرر شبكات اتصالات وإنترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت نحو 4 ملايين دولار، مؤكدا استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية للقطاع ومنع نزول الصيادين للبحر.