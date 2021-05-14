بالأرقام.. خسائر تصعيد إسرائيل في غزة: قدّرت بـ73 مليون دولار

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم، إنّ القطاع شهد أكثر من 250 غارة واعتداء إسرائيليا، منها 160 غارة جوية بشكل متزامن شمال وشرق غزة.

وأوضح معروف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أنّ القصف الإسرائيلي تركز على شمال وشرق غزة، حيث اعترف الاحتلال بمشاركة 160 طائرة في العدوان وإلقاء أكثر من 500 قنبلة وصاروخ على المدنيين الآمنين في بيوتهم والشوارع والبني التحتية، ومنشآت اقتصادية.

ونوه بأنّ العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبني التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية المباشرة 73 مليون دولار، موضحا أنّ جيش الاحتلال قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل مجموعها لأكثر من 500 وحدة بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.

وأكد أنّ الاحتلال قصف أبراجا سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي وعددخها 32، وأضرار كلية لحقت بـ23 مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه 25 مليون دولار، إضافة إلى قصف 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة 10 ملايين دولار.

وأضاف أنّ 23 مدرسة تضررت بشكل بليغ وجزئي وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها، إضافة إلى قصف مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت 5 ملايين دولار.

وأشار إلى أنّ خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية وقصف أيضا شوارع وبني تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت 10 ملايين دولار، موضحا أنّ نحو 100 سيارة ووسيلة نقل خاصة تضررت بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت لمليوني دولار.

ولفت إلى تضرر شبكات اتصالات وإنترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت نحو 4 ملايين دولار، مؤكدا استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية للقطاع ومنع نزول الصيادين للبحر.