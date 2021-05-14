تفاصيل مصرع عروسين بالشرقية: كانا في طريقهما إلى «الكوافير»

اتشحت قرية شبرا العنب في الشرقية بالسواد، حزنًا على فراق عروسين ماتا في حادث تصادم مروع أمام المدرسة الإنجليزية بالزقازيق، بعدما انقلبت سيارة العروسين نتيجة اصطدام سيارة بها من الخلف، وتسبب الحادث في وفاة العروسين بعد دقائق من الحادث داخل المستشفى خلال محاولات إسعافهما.

شيعت جنازة العروسين في مشهد جنائزي حزين بكت فيه القرية عن بكرة أبيها، وكان الجميع شاهدًا على الوداع المؤلم، فبعد أن كان العروسان يستعدان لليلة العمر والزفاف السعيد، زفا إلى مثواهما الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد لأسرتيهما.

العروسان ماتا بعد الحادث بـ 15 دقيقة

بينت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث ليس فيه أي شبهة جنائية وأن الوفاة حدثت نتيجة تصادم العروسين بسيارة أخرى نتج عنها وفاتهما بعد قرابة 15 دقيقة فقط من الحادث الذي حدث بالقرب من المدرسة الإنجليزية في الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لموقع البلاغ ، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية الذي قرر انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني المتوفين لبيان أسباب وفاتهما.

انتداب لجنة من خبراء المرور للمعاينة

وأفادت التحقيقات انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل العروسين انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم سيارة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن مصرع عروسين من قرية شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، وكان العريس اصطحب عروسه لتوصليها إلى الكوافير بمدينة الزقازيق.

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة هندسية من خبراء المرور لمعاينة السيارة وبيان مدى عمل وسائل الأمان مثل الفرامل وغيرها من الوسائل وحالتها الفنية.