استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سجلت أسعار حديد التسليح، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استقرارا في كافة المحافظات.

ويباع حديد التسليح بسعرين بالأسواق، حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وتتراوح ما بين 1450 و14200 جنيه للطن، حيث بيع حديد تسليح عز 14200 جنيه للطن وحديد تسليح المصريين 14100 جنيه للطن، وسجل حديد عز بشاي 1450 جنيها للطن.

وبياع حديد التسليح في الأسواق بمتوسط سعر يتراوح ما بين 13200 و13700 جنيه للطن للتجار والوكلاء اللذين تتجاوز كمياتهم 30 طن .

و سجل متوسط سعر حديد التسليح «عز» للتجار والوكلاء نحو 13700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع فى حين سجلت حديد المصريين 13550 جنيها للطن.

وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 13450 جنيها للطن أرض مصنع، وحديد بشاي 13450 جنيها للطن، واستقر سعر حديد السويس للصلب عند 13550 جنيها، وسجل سعر حديد المراكبي 13400 جنيه للطن.

فيما استقرت أسعار الأسمنت، فى الأسواق خلال الأسبوع الجاري ولم تتغير، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار بشكل أسبوعي.

وتتراوح أسعار الأسمنت بين 835 و895 جنيها للطن، حيث سجلت أسعار أسمنت الشركة العربية للأسمنت 895 جنيها، فيما سجلت شركة المنيا للأسمنت 835 جنيها وبيع أسمنت السويس بـ885 جنيها، وأسمنت حلون بـ880 جنيها للطن.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو لمرتين متتاليتين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية المتتالية لمستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤكد عدم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة واتجاهها للارتفاع.

وأضاف أن من أهم الخامات التى ارتفعت مكورات حديد التسليح والخردة والبليت واللفائف، لافتا إلى أن الأسعار تتجه إلى الارتفاع في السوق المحلي، ولا مجال للحديث عن إجراءات حكومية للحد من ارتفاعات حديد التسليح خلال الفترة القادمة، لأن البورصات العالمية هي المتحكم في الأسعار، مع العلم بأن 80% من شركات حديد التسليح تستورد البليت من الخارج.