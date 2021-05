بـ14 لغة.. شيخ الأزهر يطلق حملة لمساندة الشعب الفلسطيني

أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ 14 لغة عالمية.

وقال شيخ الأزهر في حملته: «أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته، أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام، أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته».

I call on the world peoples and leaders to support the peaceful and oppressed Palestinian people in their legitimate and just cause towards recovering their right, their land and their sanctuaries. Stop the killing and support the due owners of the right. Abandon silence and double standard policies, if we are truly working for peace. I pray to Allah to have mercy on the martyrs of Palestine and to shower them with mercy and forgiveness

Καλώ τους ανθρώπους και τους ηγέτες του κόσμου να υποστηρίξει τον ειρηνικό και καταπιεσμένο παλαιστινιακό λαό στον νόμιμο και δίκαιο ζήτημά του, προκειμένου να ανακτήσει το δικαίωμά του, τα εδάφη και τους ιερούς τόπους του. Σας καλώ να σταματήσετε τη δολοφονία και να υποστηρίξετε αυτόν που έχει αληθινά το δίκαιο στο μέρος του. Σας καλώ να μην συνεχίσετε τη σιωπή, εάν εργαζόμαστε πραγματικά για την ειρήνη.Παρακαλώ τον Αλλάχ να ελεήσει τις ψυχές των αδικοχαμένων Παλαιστινίων και να τους δώσει συγχώρηση

Natoa wito kwa raia wote duniani pamoja viongozi kuungana na wananchi wa amani na wenye kudhulumiwa wa Palestina katika kadhia yao ya kisharia ili kurudisha haki yao ardhi yao na maeneo yao matakatifu, simamisheni mauaji na ninatoa wito kwa watu wa haki simamisheni ukimya na kupima mambo kwenye wizani mbili ikiwa kweli tunafanya kazi kwa ajili ya kusaka amani.Namuomba Mwenyezi Mungu awarehemu mashahidi wa Palestina na awagandishe kwenye huruma yake na msahama wake.

د نرۍ له مشرانو او ولسونو څخه غواړم چې د فلسطيني مظلوم او سوله خوښوونکي ولس سره مرسته وکړي ترڅو خپله خاوره او حق لاسته راوړي، وژنه ودروئ د حق خاوندانو سره مرسته وکړئ چوپتيا نوره بس ده په دوو تلو باندې تلل بند کړئ او د سولي لپاره په ريښتيني ډول کار وکړئ، الله تعالی دي د فلسطين په ټولو شهيدانو رحم وکړي او پخپل پراخ رحمت سره دي دوی ته بخښنه وکړي

Ich plädiere an alle Völker und Staatsführer, das unterdrückte friedliche palästinensische Volk in seiner legitimen und gerechten Sache zur Wiederherstellung seiner Rechte, seines Landes und seiner heiligen Stätten zu unterstützen. Stoppt den Mord und unterstützt den Berechtigten! Genug mit dem Schweigen und der Doppelmoral, wenn wir wirklich für den Frieden agieren. Ich bete zu Allah, dass Er Sich der Märtyrer Palästinas erbarme. Mögen sie in Seiner Gnade und Seiner Vergebung sein.

Rivolgo un appello ai popoli del mondo e ai loro leaders, a sostegno del popolo palestinese pacifico e oppresso nella sua causa legittima e giusta per il ripristino dei propri diritti e della propria terra e dei propri luoghi sacri; fermate le uccisioni e sostenete coloro che hanno diritto. Basta con il silenzio e il doppio standard, se vogliamo lavorare veramente per la pace. Imploro Allah di avere pietà dei martiri palestinesi e di effondere su di loro la Sua misericordia..

Saya menyeru masyarakat dunia beserta para pemimpinnya: untuk mendukung rakyat Palestina yang hidup damai dan tengah terzalimi dalam permasalahannya yang legal dan adil untuk merebut kembali haknya, tanahnya dan tempat-tempat sucinya.

Hentikanlah pembunuhan, dukunglah pihak yang benar, dan berhentilah untuk tetap diam dan menggunakan standar ganda jika kita benar-benar berbuat untuk perdamaian!.Saya berdoa kepada Allah agar Ia Merahmati para syuhada Palestina dan Meliputi mereka dengan rahmat dan ampunan-Nya yang luas.

پوری دنیا کے عوام اور حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مظلوم اور پر امن فلسطینی عوام کا ساتھ ان کے بر حق اور منصفانہ مسئلے میں دے دیں کہ وہ اپنے حقوق، زمیں اور مقدس مقامات واپس لے سکیں۔اگر ہم واقعی امن وسلامتی کے لئے کام کرنے کا دعوی کرتے ہیں تو:قتل وغارت بند کرا دیں۔حقدار کی مدد کریں۔خاموشی چھوڑ دیں۔اور دھری پالیسی چھوڑ دیں۔میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ فلسطینی شہیدوں کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اور ان کی مغفرت کرے۔-------از همه ملت‌ها و رهبران جهان می‌خواهیم تا در قضیه‌ای شرعی و عادلانه ملت صلح‌جو و ستم‌دیده فلسطین بخاطر دوباره به دست آوردن حق و سرزمین و مقدسات‌شان در کنار آن‌ها بایستند و از آن‌ها پشتیبانی نمایند، و کشتار آن‌ها را توقف دهند و صاحب حق را یاری بخشند. واگر ما واقعاً می‌خواهیم برای صلح و آرامش جهانی کار و تلاش نماییم پس خاموشی و سیاست یک‌بام و دو هوا و استاندارد دوگانه بس است. از خداوند متعال می‌خواهیم تا شهدای ملت فلسطین را غریق رحمت خویش نموده مهربانی و مغفرت واسعه خود را شامل حال‌شان نماید.

אני קורא לעמי העולם ומנהיגיהם לעזור בעם הפלסטיני החלוש במשפטו הלגילי והצודק למען להחזיר את זכותו, ארצו ומקדשיו, נא להפסיק את הרצח, לחזק את בעל הזכות, ולחדול מן השתיקה, אם היינו עושים באמת למען השלוםאני מתפלל אל אללה ומתחנן לו לרחם את הנהרגים על קידוש אללה ולהשפיע עליהם ברוב רחמיו וסליחותיו-

-----J’appelle les peuples et dirigeants du monde à Soutenir le peuple palestinien pacifique et opprimé dans sa cause légitime et juste afin de recouvrer son droit, ses territoires et ses lieux sacrés.Je les invite, aussi, à arrêter les massacres et soutenir le détenteur du droit et mettre fin au silence et au système de deux poids deux mesures si nous travaillons vraiment ensemble pour la paix.Je prie Allah d’accorder miséricorde et pardon aux martyrs de Palestine.

------Dünyanın insanlarını ve liderlerini şuna davet ediyorum: Eğer gerçekten barış istiyorsak savunmasız Filistin halkını kendi haklarını, topraklarını ve kutsallıklarını geri almak için meşru ve haklı davasında destekleyin, öldürmeyi durdurmaya çalışın, hak sahibi yanında durun ve artık sessiz kalmaktan vazgeçin!Tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun inşallah.

------Exorto a todos los pueblos y los líderes del mundo a apoyar al pueblo palestino pacífico y oprimido en su causa legítima y justa para que recupere sus derechos, su territorio y sus lugares sagrados. Detened el asesinato y respaldad al pueblo palestino. Si trabajamos de verdad por la paz, basta de silencio y política de doble rasero.

Pido a Al-lah que tenga gran misericordia y perdón con los mártires de Palestina.------Exorto a todos los pueblos y los líderes del mundo para apoyar al pueblo palestino, pacífico y oprimido, en su causa legítima y justa; a fin de recuperar su derecho, su territorio y sus lugares sagrados.Detened el asesinato y respaldad al titular del derecho. Basta de silencio y doble rasero si realmente estamos trabajando por la paz.Que Allah tenga piedad de los mártires de Palestina, y que les conceda su misericordia y perdón.