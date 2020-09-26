من خلال بوابة الازهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي ورقم الجلوس

أعتمد وكيل الأزهر نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بنسبة نجاح تعد الأعلى خلال الأعوام الأخيرة، تمهيدا لإعلانها عبر بوابة الازهر الالكترونية.

وتستعرض "الوطن" الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، نسب النجاح والرسوب، وموعد فتح باب الطعون، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ـ يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة الازهر الالكترونية عبر الرابط التالي: https://www.azhar.eg/Results.html

ـ كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ـ تسجيل رقم الجلوس للطالب نفسه.

ـ تظهر النتيجة.

موعد تلقي الطعون الالكترونية

أوضح الأزهر في بيانه صباح اليوم عن فتح باب تلقي الطعون الالكترونية على نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، بداية من غدا الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، ويستمر العمل في تلقي الطعون لمدة اسبوعين.

نسب النجاح العام للثانوية الأزهرية

اعتمدت نتيجة النجاح العامة للثانوية الأزهرية للدورين الأول والثاني بنسبة 87.36٪، والنسبة العامة للدور الثاني 68.18٪، وبلغت النسبة في القسم الأدبي بالدور الثاني 70.86%، والقسم العلمي 62.22٪، وقد تقدم للامتحانات في الدور الثاني (34471) طالبًا وطالبة، حضر منهم (33276)، نجح منهم (22687) ورسب (10572).

وأشار البيان إلى أن نسبة النجاح تعد هي الأعلى خلال الأعوام الأخيرة.