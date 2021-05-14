أهم 20 سؤالا عن مبادرة إحلال السيارات المستعملة.. هذه الفئة مستفيدة

بلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل فى مطلع يناير الماضى وحتى الآن نهاية الشهر الماضي.

تسليم 340 سيارة جديدة ضمن المبادرة

ووفقا لبيان رسمي سلمت وزارة المالية 340 سيارة جديدة بدلاً من المتقادمة للمستفيدين بعد أن تحملت الخزانة العامة 4.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لها طبقًا للمبادرة الرئاسية.

وترصد «الوطن» أهم 20 معلومة عن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها 20 عامًا بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي» في السطور التالية:

- المبادرة تأتي وفق خطة حكومية بتوجيهات رئاسية تحت إشراف وزارت الصناعة والبترول وقطاع الأعمال والمالية والإنتاج الحربي.

- تستهدف تشغيل السيارات التي عمرها أقل من 20 عامًا بالغاز بالإضافة إلى السيارات التي تخطي عمرها الـ20 عامًا و يستغرق تنفيذها نحو 10 سنوات.

- تشمل الخطة تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في محاولة لتقليل الاعتماد على البنزين.

- الاشتراك بالمبادرة يحقق للمستفيد 300 ألف جنيه وفرًا ماليًا للملاكي و386 ألفًا للأجرة.

- تسعى الحكومة في المرحلة الأولى لاستبدال نحو 70 ألف سيارة، منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة والمرحلة الثانية دعم 90 ألف سيارة، ومثلهم في المرحلة الثالثة.

- تقدم نظام سداد يصل 10 سنوات.

- خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة نحو 1.2 مليار جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

- تم تسليم 340 سيارة جديدة بحافز أخضر 4.3 مليون جنيه من أول أبريل وحتى نهاية أبريل الماضي.

- بلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة 70 ألف طلبا تضم 2262 طلبًا في مرحلة القبول النهائي و4622 طلب تم إحالتهم بالفعل إلى البنوك ونحو 10877 طلب تحت الدراسة.

- تشترط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية ويمتلك رخصة قيادة سارية.

- تشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

- يتم تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة، في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

- تشترط استيفاء أوراق رسمية مثل صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية»، وصورة من رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور.

- في حالة طلب التقسيط: إثبات محل الإقامة بإيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر أو عقد إيجار أو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوي لمقدم الطلب.

- وفرت المبادرة موقعا إلكترونيا لتسجيل البيانات المطلوبة كاملة، و خطا ساخنا برقم «15707».

- تتضمن 7 ماركات سيارات و21 فئة وطرازًا يمكن الاختيار من بينها.

- تقدم حافز أخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى.

- تقدم حافز أخضر بنسبة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسى.

- فى حالة ورثة سيارة يرغبون في الاشتراك بالمبادرة، يتم التقديم باسم من له حق الإدارة وطبقًا للتوكيل الرسمي الصادر له من الورثة.

- في حالة تسجيل السيارة باسم قاصر يتم تقديم طلب الاشتراك بالمبادرة باسم من له حق الإدارة أو الولاية الرسمية علي «القاصر».