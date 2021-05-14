الطائفة الإنجيلية: نؤيد موقف مصر المساند لحقوق الشعب الفلسطيني

أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن إدانتها لكل أشكال العنف على الأراضي الفلسطينية، من اعتداء على مدنيين أو تهجير قسري للمواطنين.

وأضافت في بيان: «نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل المساند لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يستند إلى صوت العقل والحكمة في التعامل مع كل الأطراف».

وتابع البيان: «نصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء بكل الأراضي الفلسطينية والعالم».