عدد شهداء فلسطين اليوم.. 119 شهيدا بينهم 27 طفلا و11 سيدة

تواصلت الغارات الجوية والمدفعية على قطاع غزة الليل الماضي وفجر اليوم، مخلّفة أعدادا إضافية من الشهداء والجرحى، وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 3 شهداء، ليصل عدد شهداء فلسطين اليوم بينهم فتيات، فضلا عن 50 إصابة من المناطق الشمالية لقطاع غزة والتي تعرضت لقصف مكثف من قبل المدفعية والطائرات.

وانتشلت الطواقم الطبية شهيدين و3 جرحى من حي الشجاعية شرق غزة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد شهداء فلسطين اليوم لـ119 شهيدا، بينهم 27 طفلا و11 سيدة وزاد عدد الجرحى عن 625 جريحا.

وصباح اليوم استأنفت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع والمغازي ودير البلح وسط القطاع فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

وأعلن جيش الاحتلال أنّ 160 طائرة إسرائيلية شاركت في قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

وواصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية وأعلنت كتائب القسام أنّها أطلقت 100 صاروخ على عسقلان ردا على استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها وجّهت عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وتنفذ مدفعية جيش الاحتلال، عملية قصف واسعة على طول الحدود الشرقية لرفح وحي الشجاعية وبيت حانون وشمال بيت لاهيا، حيث أطلقت عشرات القذائف قرب منازل السكان؛ لإجبارهم على مغادرة منازلهم.

واستشهد 10 فلسطينيين، منذ ساعات الفجر الأولى، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدًا من بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، فضلًا عن إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وتم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.