روشتة لتجنب تعاطي المخدرات خلال فترة العيد: ممنوع شرب «التفاريح»

تعد فترة الأعياد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، حيث تؤكد العديد من الدراسات والأبحاث تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، وأيضا المتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المراكز العلاجية ويخرجون خلال أيام العيد، وهو ما يتطلب اهتماما خاصا بهم في هذه الفترة ووضع روشته للحماية من خطر المخدرات.

وقال حسين غريب، رئيس وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالسويس، إن الأعياد تعد من الفترات الخطرة في حياة المدمنين، حيث غالبا ما تكون الأعياد وقتا مثاليا للتجارب الأولى في التعاطي، فضلا عن أنها فترة جيدة للتعاطي بالنسبة للذين يشربون بشكل متقطع ويصفون الأمر بأنهم يشربون «تفاريح»، كما أنها فترة مثالية للانتكاس بالنسبة للمتعافين وبالتالي يهتم الصندوق بكل تلك الفئات من خلال عدة برامج.

وتابع «غريب» في حديثه لـ«الوطن»، أنه نظرا لأن فترة الأعياد محفوفة بالمخاطر فإن الصندق يعمل على حملات توعوية للذين يرغبون في التجربة الأولى، بأنها قد تكون الأخيرة حال كانت نسبة المخدر كبيرة، أو تكون بداية طريق مظلم لتجارب أخرى لا مخرج منها، أما الفئة الثانية والتي تتقطع في التعاطي تكون التوعية لهم بتعريفهم بأن المدمن لم يصل للإدمان إلا بالتقطع، ومن ثم الاستمرار وبالتالي التحذير من هذه المرحلة.

أما لمكافحة الانتكاس خلال أيام الأعياد، قال رئيس وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان بالسويس، أن البرنامج العلاجي للمتعافين يحوي أساليب للحماية من الانتكاس وعدم التعرض لتجمعات خطرة أو أصدقاء لهم علاقة بالتعاطي، وخاصةً في الأعياد والابتعاد عن ما يدفعهم للتعاطي سواء أماكن أو أشخاص، مع الوجود وسط أناس آمنين لعدم وجود بركان أفكار للعودة للتعاطي، حيث تثير الأعياد الرغبة في العودة للتعاطي.

أما الإجراء الذي يضمن عدم الانتكاس، هو فتح باب الاستقبال في الصندوق لاستقبال المتعافين في الأماكن العاجية للإدمان، حتى لا يمر بالانتكاس بسبب الضغوط التي من المقرر التعرض لها من خلال بيئة آمنة، تمارس فيها الأنشطة المختلفة أو اللجوء لمعالجين للتعامل مع الأفكار المائلة للتعاطي، ومع مرور الأعياد تمحي الذكريات القديمة للأعياد المرتبطة بالتعاطي وتحويلها لآعياد آمنة يستطيع المتعافي قضاءها بين أفراد أسرته دون الانتكاس.