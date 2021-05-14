سيد رجب: سر حلاوة «لعبة نيوتن» الغموض والدقة والجدية والفكرة

قال الفنان سيد رجب، إن السر وراء «حلاوة» مسلسل «لعبة نيوتن» هو الفكرة والسيناريو، والجدية والإصرار على عدم التنازل عن تقديم عمل جيد للجماهير، موضحا أنه رفض التصريحات الصحفية حول شخصيته في بداية المسلسل لأن المسلسل قائم على الغموض وكل حلقة يكتشف المشاهد شيئا جديدا.

وأضاف «رجب»، في لقاء مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن جمال المسلسل يتمثل في أنه لا توجد أحكام مطلقة على شخصيات المسلسل، ولا توجد شخصية يمكن أن تتعاطف معها على طول الخط، أو تكون ضدها على طول الخط، موضحا أن المسلسل ناقش العديد من القضايا مثل الطلاق ومفهوم الحب، وتربية الأطفال، وغيرها من القضايا من خلال شخصيات العمل.

وتابع أن التمثيل والأداء والتصوير كانوا على درجة عالية من الدقة، وكل الممثلين حتى الذين أدوا أدوارًا صغيرة، كانوا على درجة عالية من الدقة، وهذا أدى إلى أن كل خطوة في العمل كانت برؤية واضحة، مشيرا إلى أن المسلسل به روح الفلسفة، وغاص داخل النفس الإنسانية.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.