مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة: وفاة سمية الخشاب ومقتل سيد رجب

شهد مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة، أحداثا مثيرة، بعدما انتهت الحلقة الماضية على مشهد الحريق الذي ضرب القاهرة، وبالأخص سوق باب اللوق، بتحريض من المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، ما تسبب في اشتعال النيران في شقة شقيقته «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب.

مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة

وحاولت «حلاوتهم» أن تنقذ أطفالها الأربعة، من خلال رميهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة» لتقيهم شر النيران، لكنها سقطت بعد ذلك من شرفة المنزل بسبب الحريق، وسط صراخ من خادمتها، لتظهر حلقة اليوم، جسدها وهو ملقى على الأرض، وغارقة في دمائها بعد أن لقت مصرعها.

يذهب «وهبة» لأخته، ويبكي بعد رؤيتها متوفية، ثم يهرول ليهرب من الحريق، قبل أن تأتيه رصاصة طائشة في قلبه، تودي بحياته لتنتهي قصة ظلمه.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.