نجلاء بدر تشيد بماندو العدل: كان رأس مالنا في «بين السما والأرض»

علقت الفنانة نجلاء بدر، على مشاركتها في مسلسل «بين السما والأرض» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، قائلة إن المخرج كان له رؤية مختلفة في التعامل مع شخصيات المسلسل، إذ تختلف القناعات بالنهاية وفقا للمتغيرات والسنوات المختلفة، وأثنت على ماندو العدل مخرج الفيلم وقالت إنه «رأس مال العمل».

وأضافت في لقاء عبر تطبيق zoom مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أصعب المشاهد هو مشهد الاعتراف في الحلقة الرابعة عشرة، فقد تحدث عن الأسباب التي جعلتهم يصلون إلى هذه الحالة، فقد كنا وصلنا إلى مرحلة أحببنا فيها بعضنا بعضا، لكننا نحكي عن مشكلات سابقة أوصلتنا إلى ما نحن عليه».

وحول مشهد تعرضها لـ«علقة ساخنة» من الفنان محمود الليثي، قالت نجلاء بدر: «لما الليثي روح قال إنه لقى شعري في ايده»، ليرد: «كنت بشدها من شعرها، وقالت لي لأ، اعمل الدور بجد عشان أحس، فعملت المشهد بجد».

وأشارت، إلى أن ماندو العدل مخرج المسلسل درب الفريق لمدة 3 أيام على تكنيك التعامل في التصوير: «كلنا كنا أفراد متعاونين وقدرنا بعض، ولما الكاميرا كانت بتيجي على حد، كان لازم الباقيين يلتزموا الصمت لأن اللوكيشن ضيق جدا».

وواصلت: «ماندو خلق حالة رائعة من الحب بيننا وهو اللي طلع المسلسل، وماندو كان رأس مالنا، وكلنا تعاوننا مع مختلف أفراد فريق العمل عشان العمل يطلع كده».