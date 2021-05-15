عماد الدين حسين: مصر تواصلت مع كل الأطراف المعنية لوقف العدوان على غزة

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه كان واضحا منذ البداية، أن هناك جهدا مصريا مستمرا ومتفاعلا منذ بداية الأحداث في فلسطين، وحتى تلك اللحظة، حتى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استدعت السفير الإسرائيلي لديها، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، وطالبته بوقف العدوان والانتهاكات على غزة والمسجد الأقصي.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له بـ «غرفة الأخبار»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للجامعة العربية فقد توالت الاتصالات ما بين مصر والدول العربية، حتى انعقد اجتماع على مستوى المندوبين، ثم التنسيق بين مصر وتونس، باعتبار الأخيرة عضوا غير دائم في مجلس الأمن.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الجهود المصرية لم تتوقف عند ذلك الحد، ولكنها سعت عبر الاتصالات مع البلدان الكبرى خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أنه كان هناك جهد مصري على الأرض في التواصل مع جميع الأطراف للوصول لما يوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكد أن الجهد المصري كان متميزا تلك المرة، حيث سعى في ظل الظروف الصعبة للوصول إلى إطلاق نار دائم وفعلي ومستمر، لافتا إلى أن الجهد المصري مقدر ومستمر سواء عربيا أو دوليا مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تأثيرا على القرار الإسرائيلي.