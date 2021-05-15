بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021.. اعرف مواعيد غلق المحلات

مع اقتراب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات خلال الفترة المقبلة هل تستمر المواعيد كما هي أم سيحدث تعديل؟

وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية مستمرة إلى التاسعة مساءً حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 21 مايو الجاري، وبعدها تحدد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

مواعيد غلق المحلات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساء حتى نهاية الأسبوع إلى أن يتحدد الموعد الجديد للغلق، ومن المتوقع العودة للمواعيد الصيفية لغلق المحلات في حالة تراجع الإصابات بحالات كورونا.

وأشار إلى وجود تشديدات بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا من التأكّيد على ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، مع تحرير المخالفات لغير الملتزمين وتأكّيد مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أي مخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ويستثنى من مواعيد الغلق الصيدليات والسوبر ماركت ومحال البقالة والمخابز والأفران.

استمرار حظر الشيشة

ونوه المصدر، إلى استمرار حظر تناول الشيشة في المقاهى والمطاعم وتأكّيد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والزحام وفض أي أسواق عشوائية، وتأكّيد استخدام أدوات أحادية الاستخدام في المطاعم والمقاهي والالتزام بنسبة تشغيل لا تتعدى 50%، وارتداء الكمامات في المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية وعدم السماح بدخول مواطن لأي مصلحة دون ارتداء الكمامة، إضافة إلى حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.