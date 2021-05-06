بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات.. رسميا

بدأت منذ قليل، متابعة المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والشرطة، تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتنفيذ مواعيد الغلق الجديدة للمحلات، في أول يوم، حيث يتم غلق المحلات والمقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، في تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى 21 مايو، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء بمعاونة الشرطة، لمتابعة تطبيق الأحياء مواعيد الغلق وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، في مختلف أحياء القاهرة.

مواعيد الغلق لمدة أسبوعين

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين، بالمتابعة الشخصية على مدار اليوم، فيما يخص تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأسبوعين المقبلين، مع قيام قيادات المحافظات على كل المستويات بالمتابعة الدورية، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية، وعدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، حيث يجري غلق أي منشأة تخالف مواعيد الغلق، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

الالتزام بإجراءات الوقاية

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين، الالتزام بالاجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا، وعلى رأسها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات.

غلق الشواطئ

وشددت التنمية المحلية على المحافظات، بتطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات، للحد من انتشار الإصابة بالمرض، وبما يضمن سلامة المواطن وأسرته، وعدم التهاون فى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها.

وحددت موعد الغلق في الساعة 9 مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» من المطاعم للمنازل بعد هذا التوقيت، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية، مع الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.