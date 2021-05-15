«العليا للفيروسات»: انتهاء دراسات منشأ سلالة موجة كورونا الثالثة بمصر خلال أيام

قال الدكتور أحمد السيد، رئيس وحدة أبحاث الجينوم بمستشفي 57357 لأورام الأطفال، إنَّ الفترة الجالية تجرى عمل دارسة لمعرفة منشا السلالة لـ المواجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر، بالاشتراك مع عدد من أطباء مستشفى قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، مثل مع حدث مع الموجتين الأولى والثانية، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ الانتهاء منها خلال شهر مايو الجاري نهاية الشهر، ونشرها في أحد الدوريات العلمية، لافتًا إلى أنَّ الموجيتن الأولى والثانية أشارت إلى أن منشا السلالة في مصر غالبيتها أوروبية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ العمل يجرى لفصل ما يقرب من 250 عينة مجمعة من أماكن مختلفة وذلك لمعرفة منشأ السلالة، مشيراً إلى أنَّ العينة الواحدة يتم قرأتها حوالي 10 مليون مرة لمعرفة التتبع الجيني الخاص بها، مؤكّداً أنَّه بمجرد الانتهاء سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال شهر مايو الجاري، لافتًا إلى أنَّه حتى الآن لاتوجد أي سلالات خطيرة في مصر وفقاص للدراسات العلمية وأن مصر خالية حتى الآن من السلالات الهندية وجنوب أفريقيا والبرازيل.

«العليا للفيروسات»: يجب الإلتزام بإرتدء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ الكشف عن الدراسة التي تجرى حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات كمستشفى قصر العيني ومستشفى 57357 سيتمّ الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكّداً أنَّها تجرى لمعرفة منشأ السلالة في مصر ومعرفة أي تحورات حدثت خطرة للموجة الثالثة.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين، ىبضرورة التشديد والالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بالمرض، مع الإسراع في التسيجل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد -19»، مع تأكيد تحقيق التباعد الاجتماعي وكذلك ارتداء الكمامة لجميع المواطنين طوال فترة التواجد خارج المنزل.