التضامن: 580 مليون جنيه قيمة المنح المقدمة للجمعيات الأهلية في أبريل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي جرت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 أبريل 2021، بلغت حوالي 580 مليونا و525 ألف جنيه كما أن المنح التي بلغ عددها 231 منحة، جرى تخصيصها لـ96 جمعية أهلية، جرى الحصول عليها من 142 جهة مانحة.

وأكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، أن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت 56.48%، تليها جمعيات القاهرة، بنسبة تقدر بنحو 18.21%، مضيفًا أن أكثر المحافظات التي استفادت من المنح هي القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة، بإلإضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، أن بعض هذه المنح يجري توظيفه لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الإناثن وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة.