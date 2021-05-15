القوى العاملة: تعيين 24 شابا والتفتيش على 132 منشأة بشمال سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 113 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريرا من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 31 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 1197 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.