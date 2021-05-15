بعد تغريم شركات المحمول.. إزاي تنقل من شركة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم؟

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.

وقد جاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالي (7 ملايين لشركة فودافون مصر - 5 ملايين و800 ألف لشركة أورانج - 3 ملايين و950 ألف لشركة اتصالات - 3 ملايين و900 ألف للشركة المصرية للاتصالات) وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي تم رصدها لكل شركة وبإجمالي 20 مليون و650 ألف جنيه، حيث تمّ رصد مخالفات تتعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.

الشروط العامة لنقل أرقام التليفون المحمول

* يجب أن يكون العميل طالب النقل هو نفسه مالك/ المفوض الرقم المراد نقلة، والرقم مسجل برقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر (في حالة الأجنبي) أو رقم سجل تجاري (الشخصية الاعتبارية) لدى الشركة المراد نقل الرقم منها، قبل الشروع في عملية نقل الرقم إلى شركة أخرى، وفي حالة القصر يتم نقل الرقم عن طريق الشخص المسجل لدى الشركة المراد نقل الرقم منها.

يمر على اشتراك العميل 4 أشهر على الأقل

* يجب أن يمر على اشتراك العميل بشركة المحمول بذات الرقم المراد نقله أربعة أشهر على الأقل في حالة العميل الفردي (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً أو نظام الفاتورة)، وعام ميلادي على الأقل في حالة الحسابات المجمعة حيث إن أي محاولة لنقل أي رقم دون توفر هذا الشرط سوف تقابل بالرفض.

وبالمثل، وكما ورد بالبند السابق عند نجاح عملية النقل إلى شركة محمول جديدة يجب أن يظل العميل مستخدماً للرقم الذي تم نقله ذات المدد الزمنية قبل محاولة نقله من جديد إلى شركة أخرى، سواء كانت الشركة الأصلية أو أي شركة أخرى.

يتمّ احتساب الفترات الزمنية السابقة لاشتراك العميل مع الشركة من وقت بداية تفعيل الرقم للعميل ولا تتأثر هده المدة الزمنية بتحول العميل من نظام إلى آخر (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً- نظام الفاتورة) طالما ظل الرقم ثابتاً مع العميل (يستثنى من ذلك حالة واحدة عند التحول من مشترك فردى إلى نظام الحسابات المجمعة فيتم حساب العام الكامل من بدية اشتراك العميل داخل الحساب المجمع).

سداد جميع الفواتير حتى آخر فاتورة مصدرة

يجب على مشتركي الفاتورة والحسابات المجمعة التأكد من سداد جميع الفواتير حتى آخر فاتورة مصدرة من الشركة المراد نقل الرقم منها قبل البدء في إجراءات نقل الرقم.

يجب أن يتأكّد العميل من أن رقمه غير موقوف أو تم إلغاؤه لدى الشركة المشترك معها نتيجة تقصير أو خلاف على تسويات مالية أو بطلب شخصي منه، وأي محاولة لنقل الرقم في هذه الأحوال سوف تقابل بالرفض.

عند تقديم طلب النقل إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها يتم إعطاء العميل شريحة الشركة لتركيبها بعد تفعيل عملية النقل.

لا يمكن تقديم طلب نقل إلى شركتين مختلفتين في آنً واحد حيث أن النظام لا يقبل إلا طلب واحد فقط وسوف يقوم بإجراء عملية النقل للطلب الأول فقط.

نقل الرقم مجاني لمشتركي الكروت سابقة الدفع والفواتير والحسابات المجمعة وفي حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع فإنه يفقد الرصيد المتبقي له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

إظهار مستند تحقيق الشخصية للعميل

لا يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية طالما أنَّه يمتلك خط تابع لشركة محمول مصرية، وأن عملية النقل سوف تتم إلى شركة محمول مصرية أخرى باستخدام جواز السفر.

يجب إظهار مستند تحقيق الشخصية للعميل/ المفوض (معتمد رسمياً وساري) وتفويض من مالك الحساب (في حالة الحسابات المجمعة) عند تقديم طلب نقل الرقم إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها.

يعامل العميل المنتقل رقمه إلى شركة ما معاملة عملاء الشركة الأصليين من تقديم جميع أنواع الخدمات المتاحة لدى الشركة وبذات الجودة المقدمة للعملاء الأصليين.

عند نقل الرقم من شركة إلى أخرى يتم فقط تقديم الخدمات والخواص المتاحة للشركة المنتقل إليها الرقم إلى العميل دون تفرقة بين الأرقام المنتقلة وغير المنتقلة، بمعنى أنه إذا وجدت خدمة بالشبكة المنتقل منها الرقم ولا توجد في الشركة المنتقل إليها الرقم فلن يتمكن العميل من الحصول على هذه الخدمة.