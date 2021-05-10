تنظيم الاتصالات: خط محمول لمتحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية

استكمالاً لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي، أقر الجهاز اتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية، متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرية، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع الشركات بدايةً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق إحدى الوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة (المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي) مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والوسيلة الثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنَ لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ووجَّه الجهاز شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات الحصول على الخطوط الجديدة، كما أشار الجهاز إلى أنه فتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، برجاء مراجعة كل شركة محمول للتفاصيل الخاصة بالباقات المقرر عليها الخصم.