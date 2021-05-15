3 أسباب تضعك في قائمة المرفوضين بمبادرة إحلال السيارات.. «المالية» تكشفها

شهدت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، لكن هناك بعض المتقدميم تعرضوا للرفض من قبل البنوك لعدة اسباب، منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل

وقال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إنَّ هناك عددًا من الطلبات رفضه البنوك، لعدة أسباب منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم، موكّدًا أنَّه يتمّ الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «15707»، يتمّ الرد عليها خلال 3 أيام عمل.

الالتزام بشروط المبادرة المعلنة على الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة

واضاف «عبدالرزاق» لـ«الوطن»، أنَّه يجب على مقدم الطلب الالتزام بشروط المبادرة المعلنة على الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة وهي: أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 65 عامًا في حالة طلب التقسيط فقط، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة

وفيما يخص السيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في 7 يناير 2021، أشار إلى أنَّه في حالة إدخال مقدمى الطلبات بيانات غير صحيحة، سواءً كانت شخصية أو تتعلق بالسيارة، يتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومي، ورخصة تسيير المركبة، لافتًا إلى أنه يمكن تلقى كل الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن «15707»، والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك على مدار الساعة.

تحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد

وبحسب وزارة المالية، بلغ إجمالى عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعى، 70 ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، منها 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وقد تم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم 634 سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أنَّ هناك 9 آلاف و531 طلبًا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و1671 طلبًا فى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفي انتظار موافقة البنوك.