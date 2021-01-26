«الصيادلة» تخاطب «وزارة المالية» بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، انها أرسلت خطابا إلى وزير المالية، الدكتور محمد معيط معالي، للمطالبة بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأجور والمرتبات التي تنتهي في 31 يناير الحالي، بناء على توصية لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، على أن يستمر حتى نهاية موسم الإقرارات الضريبية ويكون ذلك بشكل استثنائي هذا العام دون غرامات أو عقوبات.

وقالت النقابة في بيان وجهته للصيادلة: « بخصوص تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالإجور والمرتبات ، طبقا للقانون 206 لسنة 2020، أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاب إلى السيد الأستاذ الدكتور/ محمد معيط معالي وزير المالية وذلك بناء على توصية لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة بطلب مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأجور والمرتبات التي تنتهي في 31 يناير 2021 ، وذلك حتى نهاية موسم الإقرارات الضريبية».

وأوضحت نقابة الصيادلة في طلبها للمالية، أن قرار المد، يأتي لحداثة العهد بالمنظومة الضريبية الجديدة التي تطبق لأول مرة هذا العام، وضيق الوقت المتاح بالإضافة إلى ما يجده الصيادلة من صعوبة في إنهاء ما يتطلبه القانون من نماذج مختلفة ومتعددة .

وأكدت النقابة العامة للصيادلة، أنها في تواصل دائم مع مصلحة الضرائب المصرية، من أجل الوقوف بجانب الصيادلة أصحاب الصيدليات والتيسير عليهم في التعامل مع مصلحة الضرائب وتقديم الإقرارات بسهولة ويسر.

مصلحة الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط

وكان ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، أكدوا في لقاء سابق مع ممثلي النقابات الفرعية للصيادلة، على أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة وذلك لضم الاقتصاد الغير رسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.

وأوضحوا، أنه يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيا على موقع مصلحة الضرائب حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية ونهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتباريه وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول مع توضيح أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة.