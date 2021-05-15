من هو هادي عمرو مبعوث بايدن الخاص للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟

في ظل الأزمة المشتعلة بين فلسطين وإسرائيل، والتي تفاقمت حتى إطلاق ألفي صاروخ على تل أبيب وسقوط أكثر من 100 شهيد فلسطيني وألف جريح، تحاول الولايات المتحدة تهدئة الأوضاع عبر، الدفع بـ هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، إلى القدس.

وقبل يومين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنَّ الولايات المتحدة أرسلت مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف التصعيد العسكري، خاصة على قطاع غزة.

وأضاف بلينكن أن هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، تم تكليفه بدعوة الطرفين، نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف تصعيد العنف.

وترصد «الوطن» السيرة الذاتية لهادي عمرو، وفقا لموقع وزارة الخارجية الأميركية، وهي كالتالي:

- يبلغ من العمر 54 عامًا، حيث ولد عام 1967.

- هو من أصول لبنانية.

- حصل عمرو على درجة الماجستير في الاقتصاد والشؤون الدولية من كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون.

- حاز درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس.

- له عدد من الدراسات والمؤلفات بشأن العلاقات الأميركية مع العالم العربي والإسلامي وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي.

- يتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، ضمن مكتب وزارة شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية.

- يشغل منصبه الحالي منذ تولي إدارة جو بايدن، في يناير 2021.

- عمل في وزارة الخارجية بين عامي 2013-2017، ضمن فريق وزير الخارجية حينها جون كيري، الذي كان مسؤولا عن ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

- وبين عامي 2010 و2013، كان نائب مساعد مدير الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث ساهم في تنسيق العديد من برامج المساعدة في مختلف أنحاء المنطقة.

- شغل مسبقا مناصب في وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الأمن الداخلي.

- قدم استشارات للعديد من المنظمات الدولية، منهم البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

- كان باحثا في كل من معهد بروكينغز ومركز الأمن الأميركي الجديد.

- ركزت أنشطته في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى التنمية البشرية في المنطقة.

- أحد المستشارين الخاصين بحملة الانتخابية الخاصة بجو بايدن ونائبته كامالا هاريس.