آخر أخبار فلسطين.. إطلاق ألفي صاروخ على إسرائيل وسقوط أكثر من 100 شهيد فلسطيني

في تقرير عن آخر أخبار فلسطين اليوم، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن المدن والبلدات في جنوب إسرائيل واجهت وابلًا مكثفًا من الصواريخ ليل الجمعة، مع عدة موجات من القذائف الثقيلة استهدفت عسقلان وأشدود وبئر السبع وسديروت والمناطق المحيطة بها.

وذكر التقرير الذي تناول آخر أخبار فلسطين اليوم، أن القصف الفلسطيني جاء في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، قصف العديد من الأهداف في قطاع غزة منذ منتصف الليل، زاعماً أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ وخلايا مسلحة ومركز استخبارات لحركة حماس.

وأصاب صاروخ بشكل مباشر منزلاً في بئر السبع، ولم يسفر عن وقوع إصابات. وجرى نقل 19 شخصًا إلى المستشفى في مركز سوروكا الطبي بالمدينة، 16 منهم أصيبوا بجروح طفيفة أثناء الركض إلى الملاجئ، وثلاثة أصيبوا بالصدمة وفقا للتقرير الذي تناول آخر أخبار فلسطين اليوم.

وجرى اعتراض بعض الصواريخ بواسطة نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

10 شهداء

وعن آخر أخبار فلسطين اليوم، قال فلسطينيون إن 10 أفراد من عائلة واحدة استشهدوا، معظمهم من الأطفال، بعدما أصابت غارة جوية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين في القطاع الفلسطيني. وقالت مصادر طبية في غزة، إن الضحايا هم ثمانية أطفال وامرأتان، وجميعهم من عائلة أبو حطب.

وكانت هذه الضربة الأكثر دموية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأطلق الفلسطينيون في غزة أكثر من ألفي صاروخ باتجاه إسرائيل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقُتل عشرة إسرائيليين، بينهم طفل، في إطلاق الصواريخ، وأصيب المئات.

وفي غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 100 شهيد الجمعة، بما في ذلك عشرات الأطفال، مع 950 جريحًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

هدنة

وفي آخر أخبار فلسطين اليوم، قال مصدر دبلوماسي مطلع على جهود التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يوم الجمعة، إن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق في غضون أيام، وسط جهود مكثفة لوقف ما يقرب من أسبوع من العدوان الدامي على الفلسطنيين.

وقال المصدر، الذي تحدث إلى «تايمز أوف إسرائيل» شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوسطاء عبروا عن تفاؤل حذر بالتوقف في غضون أيام.