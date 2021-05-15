درجات الحرارة في أسوان ثالث أيام عيد الفطر.. العظمى 41 درجة

شهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعاً في درجات الحرارة عن سابقه خلال الأيام الماضية، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ41 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة .

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن» درجات الحرارة في أسوان اليوم، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سواء الكبرى أو الصغرى، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 41 درجة

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم السبت ، بلغت 41 للعظمى و22 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من الغد ، وتنشر "الوطن" درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع السبت 41 للعظمى و22 للصغرى، الأحد لتصل 42 للعظمى و25 للصغرى، الإثنين لتصل 43 للعظمى و25 للصغرى ، الثلاثاء لتصل 41 للعظمى و24 للصغرى، الأربعاء لتصل 41 للعظمى و25 للصغرى ، والخميس 42 للعظمى و25 للصغرى .

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 41 ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة ، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة.