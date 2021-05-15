رولا خرسا تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا: العدوى بدأت من سائق أوبر

كشفت الإعلامية رولا خرسا، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، موضحة بقولها: «أنا لسه في التعافي ولسه تعبانة».

وكتب رولا خرسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «في يوم كتبت عنه سبحان الله علي فيس بوك، وكأن قلبي كان حاسس أنه هيكون يوم فارق في حياتي، ركبت أوبر لففني مصر كلها».

وتابعت: «كان يوم حر نار.. قفل السواق الشبابيك وشغل التكييف.. ورغم كدة العربية كانت فعلا حر.. ساعتين على ما وصلت مشواري.. أتاري دي كانت بس البداية»، متابعة: «يبدو والله أعلم إن كان فيه فيروس كورونا معانا.. ونزل معايا.. وتاني يوم تمحور وتمركز وقال لي الكريم خدي».

وأضافت رولا خرسا، قائلة: «هحكي لكم يومياتي مع الكوفيد اللي عديت بيها من غير نكد وبشوية تفكير لأن التجربة كانت قاسية عليّا ورغم كدة ألف حمد وشكر لله علي كل شيء دائمًا وأبدًا.. أهه حاجة تعوضكم عن المسلسلات اللي خلصت».

وكانت الإعلامية رولا خرسا، قد كتبت بعد إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوك، قائلة: «بحاول افتكر.. هو فيه رمضان عدى عليّا أصعب من ده من يوم ما اتولدت؟؟.. ما افتكرش.. بس برضه الحمدلله.. الحياة قصيرة أوي.. بتعدي بسرعة جدًا.. اللي معاك النهاردة يا عالم هيكون فين بكرة.. ما تحوشوش كلام ولا هدوم ولا فلوس.. اتبسطوا بيهم واتبسطوا بحبايبكم علي قد ما تقدروا.. بكرة الله أعلم شايل إيه».