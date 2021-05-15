خطوات شراء شقة بالتمويل العقاري بمبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل

أيام قليلة تفصلنا عن العمل بـ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة لا تتعدى 3%، وعليه قد يتساءل البعض عن كيفية شراء شقة بالتمويل العقاري من مبادرة البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات وتفاصيل شراء شقة بالمتمويل العقاري في مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، استمرارا لسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

أبرز تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

- أن يكون الحد الأدنى والأقصى الدخل الشهري لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد على 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، كما أن الحد الأدنى والأقصى الدخل الشهري لمتوسطي الدخل لا يزيد على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

- كما أن قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل لا تزيد على 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه وسيتمّ تحديد شروط خاص لكل سعر فيهما، وقيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل لا تزيد على 350 ألف جنيه، ومساحة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل يتم تحديدها من صندوق ضمان التمويل العقاري يتراوح بين 75 مترًا إلى 90 متر.

- لابد أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل مع حصولها على ترخيص البناء أو ما يعادله، كما يتمّ اختيار الوحدة السكنية المراد شرائها وطلب الأوراق القانونية الخاصة بها من المالك سواء كان فرد أو شركة، كما يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له، والذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

خطوات الحصول على قرض التمويل العقاري

- في البداية يتمّ اختيار الوحدة السكنية المراد شرائها وطلب الأوراق القانونية الخاصة بها من المالك سواء كان فرد أو شركة، والتي يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل مع حصولها على ترخيص البناء أو ما يعادله.

- ثانيًا: يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له، مع الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق، وبعد الانتهاء من إعداد المستندات، ويرسل الصندوق بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله وفي حال الموافقة يتم التواصل من صندوق العميل، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

- ثالثًا: يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتمّ توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.