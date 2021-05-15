السفير الفلسطيني يوضح لـ «الوطن» آخر مستجدات المواجهات مع الاحتلال «فيديو»

يكشف السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بمصر، لـ«الوطن»، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.

وعن آخر أخبار فلسطين اليوم، قال فلسطينيون إن 10 أفراد من عائلة واحدة استشهدوا، معظمهم من الأطفال، بعدما أصابت غارة جوية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين في القطاع الفلسطيني. وقالت مصادر طبية في غزة، إن الضحايا هم ثمانية أطفال وامرأتان، وجميعهم من عائلة أبو حطب.

وأطلق الفلسطينيون في غزة أكثر من ألفي صاروخ باتجاه إسرائيل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقُتل عشرة إسرائيليين، بينهم طفل، في إطلاق الصواريخ، وأصيب المئات.