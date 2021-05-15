بعد السماح بالشيشة في المقاهي..إجراءات السعودية للسيطرة على كورونا

بدأت السعودية تخفيف الإجراءات الصارمة التي فرضتها مسبقا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أتاحت تقديم الشيشة في المقاهي، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، وفق إجراءات محددة.

شروط صارمة من السعودية لتقديم الشيشة

وكشفت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية» أنَّ البروتوكولات الوقائية التي تمّ اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من 5 شوال الجاري، بشرط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

وتضمنت الشروط قصر دخول تلك المقاهي على العملاء المحصنين فقط، وأن تكون في الأماكن المفتوحة، بجانب منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، فضلا عن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، إضافة إلى تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء.

وشملت البروتوكولات الوقائية أيضا على أن يتمّ استخدام الشيشة والمعسلات ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها بعد الاستخدام، وقصر الشيشة لشخص واحد فقط، ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه ومنطقة الحساب، ومنع مقدمي الخدمة من استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة.

إجراءات سعودية لمواجهة كورونا

ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات ضخمة تنفذها السعودية لمواجهة كورونا، من بينها:

- وقف كل المناسبات والحفلات ومنهم حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، والاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض.

- لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا.

- وقف كل الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

- إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

- تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية.

- تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

- تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

- توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد.

- تشديد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام.

- إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا.

- الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية.

- تشجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد.

- إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

- كما فرضت مجموعة غرامات على الأفراد والمنشآت التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كوفيد-19 وبقيود التباعد الاجتماعي، تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على الأفراد، في حين ستدفع المنشآت المخالفة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال.

- سبق أن قررت تعليق رحلات السفر الدولية من وإلى السعودية، ومنع الزيارات إلى الحرمين الشريفين ومكة، وفرض شروط للسماح للمواطنين السعوديين بالعودة من خارج المملكة، وتعليق الدروس في مدارس وجامعات السعودية، قبل تخفيفهم لاحقا.